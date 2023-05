Core Capital vai abrir mais 120 camas e faz “match” com a Via Senior

A capital de risco já tem nove residências seniores, totalizando perto de 700 camas, contando com as de Coimbra e Marinha Grande, a inaugurar até ao verão e que serão promovidas pelo “booking” do setor.

