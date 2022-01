Coronavírus joga fora 173 milhões dos casinos

Os casinos portugueses fecharam 2021 com receitas de 141,8 milhões de euros, menos 55% do que os 315,2 milhões registados no último ano “normal”, com a quebra face a 2020 a situar-se nos 10,2%, mas em dezembro passado a faturação homóloga cresceu 60%.

