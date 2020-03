Coronavírus leva EDP Renováveis a transferir assembleia geral para Oviedo

A assembleia geral ordinária de acionistas da EDP Renováveis, que estava prevista decorrer a 26 de março em Madrid, terá lugar em Oviedo, comunicou à CMVM a empresa liderada por Manso Neto (na foto).

A subsidiária da EDP para as energias verdes sublinha que, "considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou que a situação em relação ao Covid-19 representa uma emergência de saúde pública de importância internacional, e dadas as medidas excecionais destinadas a limitar a sua disseminação recentemente adotadas pelo governo da Espanha, referentes em particular a Madrid, e que incluem a restrição de eventos com concentração de um grande número de pessoas, é evidente que as circunstâncias são de necessidade urgente e justificam a adoção de medidas extraordinárias para garantir a saúde dos acionistas da EDP Renováveis e daqueles que intervêm na Assembleia".

Consequentemente, o conselho de administração da EDP Renováveis concordou que o local da AG ordinária será em Oviedo.

Além disso, recomenda aos acionistas "que exerçam seus direitos da maneira mais segura possível, em particular por meio de representação e votação remotas".

No comunicado, diz ainda que "o restante das informações incluídas na convocação da AG ordinária permanece inalterado, incluindo a data da celebração (sendo a mais previsível realizada na primeira convocação em 26 de março, como habitual) e a respetiva agenda".

Recorde-se que esta reunião magna está prevista para 26 de março em primeira convocação - caso não seja alcançado o quorum necessário, a segunda convocação está agendada para 2 de abril.