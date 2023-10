Corrida a subsídios para casas eficientes dispara 206%

Mais de 36 mil candidaturas submetidas no espaço de apenas um mês e meio. Este é o último balanço feito pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) em relação ao novo Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 2023. De acordo com fonte oficial do MAAC, até às quatro da tarde desta segunda-feira, 2 de outubro, a plataforma do Fundo Ambiental já tinha registado 36.245 pedidos

...