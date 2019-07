Corticeira compra 50% de empresa checa de vedantes de vidro por 11 milhões

Esta aquisição vai permitir uma "associação histórica da cortiça e do vidro", salienta a Corticeira Amorim.

A Corticeira Amorim anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo para comprar 50% do capital da Vinolok, uma companhia sediada na República Checa que produz vedantes de vidro.

Num comunicado à CMVM, a Corticeira Amorim refere que o valor do negócio é de 10,988 milhões de euros, sendo que a gestão desta empresa passará a ser partilhada com o Grupo Preciosa, a quem foram adquiridos os 50% do capital.

Esta empresa desenvolve desde 2011 o negócio da Vinolok, que se dedica à produção e comercialização de vedantes de vidro para garrafas de vinho e de espirituosos.



A Corticeira Amorim entra assim num novo segmento do negócio dos vedantes, esperando que "esta associação histórica da cortiça e do vidro conduza a ganhos adicionais em sustentabilidade e design nas embalagens premium e ultra-premium de vinhos e bebidas espirituosas".