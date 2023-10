Corum investe 26 milhões na compra de um centro logístico em Famalicão

A sociedade francesa de investimento imobiliário CORUM Investments anunciou hoje ter comprado por 26 milhões de euros um centro logístico em Ribeirão, Famalicão, com um contrato de arrendamento a longo prazo assinado com a Olicargo."Com esta aquisição - realizada através do fundo com certificação ESG CORUM Eurion - a CORUM eleva para 16 o número de edifícios comerciais detidos em Portugal ", afirma o 'country manager' da CORUM Portugal, citado num comunicado.Sublinhando o compromisso da sociedade de investimento imobiliário francesa com o mercado nacional, Miguel Costa Santos acrescenta: "É um investimento completamente alinhado com a nossa estratégia de procurar oportunidades que garantam retornos atrativos para os nossos investidores".Este imóvel, o quarto adquirido pelo CORUM Eurion em Portugal desde 2021, está arrendado à Olicargo e tem um contrato não renunciável de 19 anos.Segundo a CORUM, este contrato permite oferecer, tendo em conta o preço de compra, uma rentabilidade inicial bruta de cerca de 8% indexada à inflação aos subscritores deste fundo, disponibilizado no mercado nacional apenas para investidores profissionais."Continuamos a diversificar o portfólio em Portugal com a adição do segundo ativo logístico no país, um setor que tem beneficiado com o crescimento do 'e-commerce' e onde esperamos crescimento de rendas devido à procura crescente e escassez de ativos no mercado", refere o gestor de investimentos da CORUM para o Sul da Europa, também citado no comunicado.De acordo com Miguel Valente Bento, "trata-se de um edifício versátil, de alto 'standard' de qualidade (nomeadamente áreas de quente e frio, pé direito alto e 72 cais de descarga), originalmente construído para o Lidl e que, após várias remodelações, permite agora à Olicargo servir o Norte de Portugal".Localizado numa zona industrial consolidada, a 30 minutos do Porto e com uma área total do terreno de 67.000 metros quadrados, dos quais cerca de 34.000 de área coberta, este centro logístico em Famalicão conta com áreas de frio positivo e negativo, 72 cais desnivelados e um pé direito de cerca de 13 metros.Dispõe ainda de estacionamento para 185 automóveis ligeiros e 36 pesados.Com mais de 30 anos de atividade, a Olicargo é uma empresa de transporte e serviços de logística sediada na Trofa e com instalações em Famalicão, na Covilhã e na Grande Lisboa.Além de operar no mercado nacional, tem expandido o seu negócio para outras geografias, nomeadamente Espanha, Angola, Cabo Verde e Moçambique.A CORUM, que entrou em Portugal em 2014, abriu uma sucursal em Lisboa em 2019, contando atualmente com mais de 200 propriedades comerciais em 17 países europeus e no Canadá, dos quais 16 em Portugal.