Costa: PRR é mais eficiente pelo ambiente do que atirar bolas de tinta a ministro

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que a execução das verbas constantes no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é mais eficiente no combate às alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a um ministro.António Costa fez esta alusão ao ataque com bolas de tinta verde de que foi alvo esta manhã o seu ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, durante a sessão de apresentação da reprogramação nacional do PRR.O ministro do Ambiente foi atacado com tinta verde por três jovens ativistas climáticas, durante uma conferência da CNN sobre transição energética em que participam as empresas Galp e EDP.Na sua intervenção, o primeiro-ministro defendeu que o combate às alterações climáticas "é a segunda grande área do PRR com 41,2% das verbas alocadas"."Essa é uma forma bastante mais eficiente de combater as alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a qualquer ministro", declarou, dizendo que o PRR "tem os investimentos para mudar e enfrentar as alterações climáticas".António Costa falou depois nos investimentos na mobilidade sustentável, nas energias renováveis e na melhoria da eficiência energética. "Essa é uma mudança estrutural que o país está a fazer" acrescentou.