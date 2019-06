Cotadas do PSI-20 sobem rentabilidade no primeiro trimestre

A rentabilidade das cotadas no PSI-20 aumentou 7,7% nos primeiros três meses deste ano, mas os lucros das empresas do índice bolsista recuaram 7,3%. As quedas nos resultados de EDP e Galp, com menos 97,4 milhões de euros, foram determinantes.