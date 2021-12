Covid-19 tira metade das dormidas através de plataformas de alojamento turístico na UE

As dormidas em alojamentos de curta duração na União Europeia (UE) recuaram para quase metade, para os 272 milhões de hóspedes, em 2020, face ao ano anterior, divulga esta quinta-feira o Eurostat.De acordo com os dados divulgados pelo gabinete estatístico europeu, em 2020 o número de hóspedes que reservaram dormidas em alojamentos de aluguer de curta duração na UE através das plataformas Airbnb, Booking, Expedia Group ou Tripadvisor recuou cerca de 47% em comparação com 2019.Os meses de abril e maio de 2020 registaram as maiores quebras -- 93,2% e 85,6% -, devido às medidas de confinamento adotadas em meados de março em toda a UE, em consequência da pandemia de covid-19.Com o alívio das medidas, o setor registou alguma recuperação, mas ainda com taxas abaixo das de 2019: -38,3% em julho e -25,8% em agosto.Este otimismo acabou por ser contrariado com a nova vaga da pandemia, no outono de 2020, que fez novamente recuar as reservas para -71,8% em novembro.A covid-19 provocou pelo menos 5.320.431 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.