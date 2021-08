Após “mais de uma década” de “problemas”, a Saint-Gobain Sekurit encerra portas e deixa 130 trabalhadores no desemprego. A decisão foi anunciada pela empresa, em comunicado, na terça-feira. A fábrica que produz vidros de para-brisas está situada em Santa Iria da Azóia , no concelho de Loures, e conta entre os seus clientes com a Autoeuropa, maior fabricante de veículos em Portugal.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...