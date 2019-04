CP baixa prejuízos para 105 milhões de euros em 2018

A CP – Comboios de Portugal registou em 2018 perdas de 105,6 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 5,6% (ou 6,32 milhões de euros) dos prejuízos face ao ano precedente (111,9 milhões).

Já o EBITDA recorrente foi positivo em 9,5 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A principal justificação para esta melhoria encontra-se no desvio registado nos Fornecimentos e Serviços Externos, que ficaram 9,5 milhões de euros abaixo do previsto, designadamente devido a uma contenção generalizada de gastos, à realização de um número de intervenções não programadas no material circulante inferior ao planeado e à não concretização do aluguer à RENFE de automotoras diesel adicionais.

A companhia detida a 100% pelo Estado fechou o ano de 2018 com mais de 126 milhões de passageiros transportados e cerca de 259 milhões de euros em rendimentos de tráfego, "prosseguindo a trajetória de crescimento que se verifica desde 2013".

Comparativamente com o ano anterior, viajaram nos comboios da CP mais 4,2 milhões de passageiros, para um aumento dos rendimentos de tráfego de 9,1 milhões de euros, incrementos de 3,5% e 3,7%, respetivamente.

Em inícios de março passado, o presidente da CP, Carlos Nogueira, disse que apresentou ao governo um plano de reestruturação financeira para reduzir a dívida de 2,6 mil milhões de euros, que considerou "asfixiante".