Crédito às empresas sobe à boleia das linhas do Estado

As linhas de crédito garantido pelo Estado impulsionaram a procura nos primeiros nove meses do ano. A carteira de crédito a empresas no conjunto do setor aumentou mais de 4% nesse período, uma subida que já não se observava desde 2009.

