Criação de empresas aumenta em 2021 e aproxima-se de valores pré-pandemia

Em 2021, a criação de empresas em Portugal voltou a aproximar-se dos níveis verificados em 2019, o ano antes da pandemia. De acordo com uma nota divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), das 1.359.035 empresas ativas, 187.036 nascerem em 2021.



Estes valores refletem um crescimento de 21,2% face ao ano anterior, depois de ter sido de -21,4% em 2020. Fica, no entanto, 4,7% abaixo da criação de empresas em 2019.





A proporção de empresas sobreviventes um ano após o nascimento fixou-se em 75,7% (1,1 p.p. face a 2020 e -0,4 p.p. comparando com 2019) e as sobreviventes três anos após o nascimento corresponderam a 49,1% (4,9 p.p. em relação ao ano anterior; 2,9 p.p. face a 2019).Das 468.746 sociedades não financeiras em atividade em 2021, 38.878 iniciaram atividade nesse ano, 9,2% face ao verificado em 2020, mas ainda inferior em 15,4% comparativamente a 2019, correspondendo a uma taxa de natalidade de 8,3% (0,4 p.p. face a 2020, -2,2 p.p. comparando com 2019).Estima-se que o número de "mortes" de sociedades não financeiras tenha sido 17.449, menos 24,8% face ao verificado em 2020 e menos 25,7% comparativamente a 2019, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 3,7% (-1,4 p.p. face à verificada em 2020 e -1,7 p.p. comparando com 2019).Em 2021 existiam 5.349 sociedades de elevado crescimento, menos 6,6% que no ano anterior (-23,1% face a 2019), que representavam 10,7% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas, 16% do pessoal ao serviço, 13,7% do volume de negócios e 15,5% do valor acrescentado bruto (VAB)."O número de sociedades não financeiras jovens de elevado crescimento, designadas gazelas, continuou a decrescer em 2021 (-3,8%, após -13,6% entre 2019 e 2020) e somou 554 sociedades. O conjunto destas sociedades foi responsável por um VAB de 840 milhões de euros, mais 58 milhões de euros que em 2020, correspondendo a 1,1% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas (-0,1 p.p. face ao ano anterior; peso idêntico comparando com 2019)", acrescenta o INE.