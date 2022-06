Criação de empresas cresce 20% nos primeiros quatro meses do ano

Nos primeiros cinco meses do ano nasceram em Portugal 21 686 mil empresas, mais 20% do que no mesmo período do ano anterior.





Estes são resultados que mostram a retoma do ciclo de crescimento no tecido empresarial no país, que tinha sido interrompido no mês de abril. Ainda assim, o nascimento de empresas está 11% abaixo do valor registado em 2019, antes da pandemia.



Até maio deste ano, a grande maioria dos setores regista um crescimento na criação de novas empresas. O setor dos transportes criou quase 800 empresas, o que corresponde a um crescimento de 113% face ao período homólogo. Já o alojamento e restauração regista também um crescimento significativo de 37% este ano.





Já o retalho e a agricultura são os únicos que registam uma descida na criação de empresas face a 2021.



Em relação a encerramentos de empresas, até maio houve menos 1,6% que no mesmo período do ano passado. Nestes cinco meses, apenas três setores registam um aumento dos encerramentos - o retalho, com a maior percentagem, de 10%, seguido da indústria e do setor imobiliário.