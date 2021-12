Criador das consolas de videojogos japonesas Nintendo morre aos 78 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O engenheiro eletrónico responsável pela criação das consolas NES (Nintendo Entertainment System) e SNES (Super Nintendo Entertainment System), Masayuki Uemura, morreu na segunda-feira aos 78 anos, anunciou hoje o Centro de Desenvolvimento de Jogos da Universidade Ritsumeikan, no Japão."O professor Masayuki Uemura, professor da Faculdade de Artes e Ciências da Imagem da Universidade Ritsumeikan, que foi um dos fundadores e o primeiro diretor do Centro [de Desenvolvimento de Jogos, morreu em 06 de dezembro de 2021", informou a instituição de ensino superior, sediada em Quioto, num comunicado.O Centro de Desenvolvimento de Jogos expressou ainda ao engenheiro japonês a "sincera gratidão" pelo progresso académico e pela "grande contribuição para o desenvolvimento da indústria de jogos [eletrónicos]", por ter lançado uma série de consolas.Nascido em 20 de junho de 1943 em Tóquio, Masayuki Uemura, formado em engenharia eletrónica pelo Instituto de Tecnologia de Chiba, trabalhou na Nintendo entre 1971 e 2004.Na fabricante de consolas e videojogos, foi responsável pelo fabrico da NES (1983) e da SNES (1990).A NES, que inicialmente teve o nome de Famicom, chegou à Europa apenas em 1986, três anos depois de ter começado a ser comercializada no Japão.Masayuki Uemura também foi produtor de vários jogos, como "Donkey Kong" (1983), "Mario Bros." (1983), "Clu Clu Land" (1984) e "Ice Climber" (1985).