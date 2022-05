Produtora de videojogos britânica Kwalee instala-se em Almada e tem 170 vagas de emprego

Depois de abrir estúdios em Bangalore, na Índia, e em Pequim, na China, em 2020, a produtora e editora britânica de videojogos Kwalee escolheu Almada para abrir o seu primeiro escritório na Europa continental.

"A área metropolitana de Lisboa destacou-se como a localização ideal para o nosso primeiro escritório na Europa continental graças à sua grande reserva de talentos", justifica o CTO (chief technology officer) da Kwalee, o almadense Pedro Caria, em comunicado.

"Com a crescente reputação da região como um centro de startups e com licenciados talentosos provenientes de tantas universidades técnicas excelentes na área, acredito que temos uma oportunidade de abrir novos caminhos no setor de tecnologia para afirmar o nosso status como a melhor editora de jogos para dispositivos móveis do mundo. Além disso, sendo natural de Almada, posso atestar pessoalmente como é agradável viver aqui", enfatiza Caria, que ocupa o cargo de CTO da Kwalee há cerca de cinco anos.





A empresa sediada em Londres, que publica jogos para o PC, consolas e dispositivos móveis, sendo mais conhecida pelos seus jogos casuais para iOS e Android, garante que o sei escritório de Almada "está preparado para ser um centro de tecnologia da empresa", que será liderado por Caria, que "continuará a supervisionar as equipas técnicas da Kwalee em todo o mundo".

A Kwalee afiança que "haverá oportunidades interessantes para aqueles que trabalham na Área Metropolitana de Lisboa para enfrentarem desafios totalmente novos relacionados com marketing e publicação de jogos".

Com vagas de emprego em Almada destinadas "a profissionais de programação de servidores, aquisição de talentos e administração", a empresa realça que "mais de 170 postos de trabalho estão disponíveis em todos os departamentos e localizações globais da Kwalee, incluindo muitas oportunidades de teletrabalho".