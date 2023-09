Crise da habitação “não se resolve diabolizando o alojamento local”, diz Bernardo Trindade

Os hoteleiros apelam ao Governo para incluir no próximo Orçamento do Estado apoios fiscais para os trabalhadores do setor no campo da habitação, à semelhança do que acontece na alimentação.

Crise da habitação “não se resolve diabolizando o alojamento local”, diz Bernardo Trindade









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Crise da habitação “não se resolve diabolizando o alojamento local”, diz Bernardo Trindade O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar