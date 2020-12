CTT com novo selo de incerteza

Com a renovação do serviço universal postal ainda em aberto e o regresso do tema da entrada do Estado no capital, as opiniões sobre o futuro dos Correios dividem-se.

CTT com novo selo de incerteza









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.