CTT fecha parceria com a Galp para instalação de nova rede de cacifos

A partir de agora já pode aceder aos cacifos da Locky – a nova marca do Grupo CTT – em diferentes postos de abastecimento da Galp. A empresa e a petrolífera nacional assinaram uma parceria para a instalação de cerca de 90 cacifos em vários postos de abastecimento, de norte a sul do país.



Os CTT explicam, numa nota enviada às redações, que todos os cacifos Locky são públicos e têm diferentes dimensões e compartimentos, permitindo que os clientes recebam encomendas "de forma simples e conveniente".





"Queremos oferecer a solução mais conveniente aos nossos clientes e esta parceria vem reforçar a nossa aposta quando falamos em simplificar a forma de receber encomendas de quem faz as suas compras online", diz Francisco Travassos, CEO da Locky, sublinhando que a parceria com a Galp "permite fortalecer a presença e proximidade aos clientes".



Com uma oferta de mais de 350 cacifos, instalados em diferentes zonas do país – nomeadamente em redes de retalho, supermercados, centros comerciais, campus universitários, plataformas de transporte intermodal, parques de estacionamento, hospitais e também estações de serviço – a Locky ambiciona ter mil cacifos instalados até ao final de 2022.



"Os destinatários decidem quando estão a comprar online se pretendem receber num cacifo identificando o que lhes é mais conveniente e, depois do objeto depositado, decidem quando o vão levantar. A interface com o destinatário baseia-se no envio via mensagem e email do código secreto que lhes permite interagir com o Cacifo e receber a sua encomenda", explica a empresa.



Os CTT - Correios de Portugal investiram 8 milhões de euros no lançamento desta rede de cacifos, pensada para gerir esse negócio a nível ibérico. "O objetivo é que os clientes particulares que efetuem as suas compras 'online' possam usar estes 'lockers', independentemente do operador de distribuição para levantamento das suas encomendas a qualquer hora e em qualquer lugar", indicou na altura a empresa liderada por João Bento.