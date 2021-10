CTT querem fazer crescer quota de mercado em Espanha “para um nível alto”

Os CTT tiveram uma reunião com analistas e investidores em Madrid, focada na sua operação de expresso e encomendas no país vizinho, indica a empresa em informação disponibilizada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nesta nota, que indica que esta reunião decorreu na quinta-feira, os Correios destacam que "vão continuar com o desenvolvimento da sua operação de Expresso e Encomendas em Espanha, promovendo a diversificação da base de clientes para pequenas contas B2B mais rentáveis e reduzindo os custos operacionais". Desta forma, indica a empresa, será possível "melhorar a rentabilidade e em simultâneo continuar a ganhar quota de mercado junto dos clientes B2C", referindo-se à relação entre empresas e consumidores (business to consumer, em inglês).

Os CTT defendem que para chegar a uma presença ibérica através "de uma plataforma líder é fundamental para promover a competitividade da sua oferta, quer em Portugal quer em Espanha".

No mesmo comunicado, a empresa indica que pretende aumentar a quota de mercado e a rentabilidade em Espanha através de uma "rede de distribuição mais eficientes" no negócio B2C, "baseada em operação própria".

Já no mercado para empresas (B2B), os CTT querem superar a concorrência "através de um modelo de negócio mais competitivo, nomeadamente na sua relação com as franquias".

Os CTT pretendem, assim, "aumentar a quota de mercado em Espanha para um nível alto, de um só dígito ("high single digit")." Já o objetivo para o crescimento na rentabilidade passa pelo aumento de escala "para permitir a diluição dos custos de estrutura e para melhorar a alavancagem operacional, melhorar a dinâmica de preços e implementar um conjunto de projetos ibéricos para aumentar a produtividade". A empresa quer "aumentar a margem EBIT para um nível médio a alto, de um só dígito ("mid-to-high single digit")."

No primeiro semestre de 2021, o negócio de expresso e encomendas em Espanha gerou receitas de de 57,2 milhões de euros, mais 25,3 milhões do que no período homólogo, representando uma subida de 79,5%.

Já o tráfego totalizou 20,4 milhões de objetos na primeira metade do ano, crescendo 80,7% face ao mesmo semestre de 2020. "Em resultado deste crescimento, a CTT Expresso Espanha atingiu breakeven de EBITDA no segundo trimestre de 2021 (1,5 milhões de euros e 1,3 milhões de euros no segundo trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2021, respetivamente, nas contas individuais)", indicaram os CTT nas suas contas semestrais.