Custo da produção industrial na Zona Euro aumenta 5% num mês. Portugal escapa

Em termos setoriais, na Zona Euro, face a julho de 2022, os preços na produção industrial aumentaram 11,8% na energia, 0,8% nos bens de consumo não-duradouros, 0,4% nos bens de capital, 0,3% nos bens de consumo duradouro e 0,1% nos bens intermediários.



Os preços da produção industrial na Zona Euro aceleraram 5% de julho para agosto, divulgou esta terça-feira o Eurostat. Já no conjunto da União Europeia, avançaram 4,9%. No mês anterior, julho, este aumento fixou-se nos 4% e nos 3,7%, respetivamente."Excluindo o setor da energia, os preços na indústria aumentaram 0,3%", salienta o instituto de estatísticas europeu.Irlanda, Bulgária e Hungria foram os países onde os preços mais aumentaram num mês. Em sentido contrário, os únicos recuos nos preços verificaram-se em Portugal (-0,6%), no Luxemburgo (-1.8%) e na República Checa (-0.1%).Já em termos anuais, os preços da produção industrial aumentaram 43,3% na Zona Euro e 43% na União Europeia. Na Zona Euro, o setor da energia aumentou 116,8% em agosto deste ano face ao período homólogo, enquanto no conjunto da UE subiram 115,4%.Ao contrário da variação mensal, os preços da produção industrial cresceram em todos os Estados-membros em termos anuais, com o maior aumento a ser registado na Irlanda (97.4%), na Roménia (70.9%) e na Bulgária (68.3%).Em Portugal, os preços da produção industrial recuaram 0,6% face a julho e subiram 34,5% face a agosto do ano anterior. Já na vizinha Espanha, por exemplo, os preços avançaram 2,8% de julho para agosto e 41,8% num ano.