Portugal foi o país da Zona Euro onde os preços na produção industrial mais desceram

, os preços na produção industrial aumentaram 9% na energia, 1,2% nos bens de consumo não-duradouros, 0,9% nos bens de consumo duradouro, 0,8% nos bens de capital e 0,1% bens intermediários. "Excluindo o setor da energia os preços na indústria aumentaram 0,6%", refere o instituto.

Os preços na produção industrial subiram 4% em julho na Zona Euro, quando comparado com o mês anterior, tendo Portugal sido o país onde os preços mais recuaram. Já no conjunto da União Europeia, mostram os dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat, os preços na produção industrial aceleraram 3,7% face a junho.Já comparado com julho de 2021, os preços subiram 37,9% na Zona Euro e 37,8% na União Europeia.A energia voltou a ser o setor que mais contribuiu para o aumento dos custos em julho. Face a junho deste anoJá em termos homólogos, os preços na produção industrial subiram em todos os Estados-Membros, tendo a maior subida anual ocorrido na Roménia (67,4%).