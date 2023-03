Custo do trabalho aumenta 5,7% no quarto trimestre na Zona Euro. Portugal com subida de 1,1%

No último trimestre de 2022, o custo do trabalho aumentou 5,7% na Zona Euro e 5,8% na União Europeia, em comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou esta sexta-feira o Eurostat.



Mariline Alves Cláudia Arsénio 10:42









Entre outubro e dezembro, de acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as maiores subidas homólogas do custo horário da mão-de-obra foram registadas na Bulgária (16,5%), Lituânia (15,7%) e na Hungria (14,9%).



Outros quatro Estados-membros registaram aumentos de dois dígitos: Roménia (11,2%), Eslovénia (10,8%), Polónia (10,2%) e Estónia (10,1%).



Em Portugal, o custo horário da mão-de-obra aumentou, no quarto trimestre, 1,1%, face ao período homólogo de 2021. Aliás, Portugal (1,1%), Malta (2,8%) e Luxemburgo (3,0%) foram os Estados-membros onde os custos da mão-de-obra por hora menos aumentaram.



No quarto trimestre de 2022, em termos homólogos, a componente de salários e vencimentos aumentou 5,1% na Zona Euro e 5,4% na UE. A vertente de custos não salariais cresceu, respetivamente, 7,7% e 7,2%.



Na Zona Euro os custos de trabalho aumentaram 4,4% na indústria, 6,9% na construção e 6,2% nos serviços. Já na UE, esse aumento foi de 4,9% na indústria, 6,8% na construção e 6,3% nos serviços.

