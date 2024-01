Dacia ameaça liderança da Peugeot e Tesla tem dois modelos no top 10

Os modelos de automóveis ligeiros de passageiros mais populares em Portugal no ano passado mantiveram a hierarquia nos três lugares cimeiros face a 2022. No entanto, o Dacia Sandero já ameaça a liderança do Peugeot 2008. Se em 2022 estes dois modelos estavam separados por quase mil viaturas (947 unidades), no ano passado a diferença encolheu para apenas 346 veículos.





