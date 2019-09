Daniela Braga vence Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2019

Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, uma plataforma inteligente de dados para inteligência artificial e machine learning, foi a vencedora do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2019, da Startup Lisboa.

O prémio no valor de 10 mil euros foi entregue nesta quarta-feira numa cerimónia que serviu também para homenagear João Vasconcelos, primeiro director executivo da Startup Lisboa.

"Estamos cá pelo João e pela marca que ele deixou em nós", declarou Miguel Fontes, atual presidente executivo da Startup Lisboa, durante a apresentação deste prémio – feita no dia em que João Vasconcelos celebraria 44 anos. "Queremos perpetuar a sua memória, o seu legado e sobretudo a pegar naquilo que ele nos deixa e fazer continuar", acrescentou, citado pelo Observador.

O prémio tem como objectivo premiar e apoiar empreendedores de um projecto incubado na Startup Lisboa ou com atividade no concelho de Lisboa, que se destaquem pelo seu desempenho na fase de criação e/ou expansão dos seus negócios.

Do júri do prémio fizeram parte Anthony Douglas, Bárbara Vidal, Celestino Alves, Domingos Guimarães, Hugo Oliveira, Jaime Jorge, Maria Miguel Ferreira, Renata Militão, Teresa Van Oerle alumni da Startup Lisboa e empreendedores que trabalharam com João Vasconcelos, enquanto director da incubadora, assim como elementos da direcção da Startup Lisboa, como Miguel Fontes e Marta Miraldes.

O júri decidiu nomear 3 finalistas de entre mais de 40 candidaturas "por entender que estas 3 equipas de fundadores se destacaram particularmente no último ano (Agosto de 2018 a Agosto de 2019), tendo apresentado provas excepcionais de sucesso em termos de: crescimento do negócio, expansão e reconhecimento internacional", refere o comunicado enviado às redações.





Esta primeira edição do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2019 contou com o apoio financeiro dos fundadores da Startup Lisboa – Câmara Municipal de Lisboa, IAPMEI e Montepio Geral.