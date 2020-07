DefinedCrowd lança Marketplace de dados de inteligência artificial

A portuguesa DefinedCrowd vai lançar o DefinedData, um novo ramo que permite aos clientes adquirirem dados pré-recolhidos e validados que vão estar em catálogo.

Este novo produto surge na sequência da última ronda de Série B, de 50,5 milhões de dólares, que a empresa fechou recentemente, e na qual recebeu um novo investidor, a Balderton Capital. Já na altura a empresa havia avançado que pretendia lançar novas soluções no campo dos dados de inteligência artificial.

A necessidade que motivou a criação deste produto é explicada por Daniela Braga, a fundadora e CEO da DefinedCrowd: "quando as empresas focadas em tecnologia querem lançar as suas iniciativas de inteligência artificial no mercado com rapidez, simplesmente não têm tempo para recolher os dados e validá-los".

A DefinedData vem dar resposta ao ter disponíveis pacotes de dados pré-recolhidos, de !alta-qualidade" e validados por mais de 300.000 indivíduos. Um trabalho que, se não fosse disponibilizado através desta ferramenta, exigiria uma equipa de machine learning disponível entre três a seis meses.

A pesquisa poderá ser feita em várias línguas e os dados estarão disponíveis para uma compra única ou através de uma subscrição anual. Podem ainda ser pedidas amostras.

O produto deverá continuar a evoluir até 2021, data na qual se espera que cresça para inclui mais de 25.000 horas de dados de conversação e em linguagem natural.