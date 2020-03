Decretado encerramento de todos os bares a partir das 21:00 até 9 de abril

O Governo decretou o encerramento de todos os bares em Portugal a partir das 21:00 deste sábado e até ao dia 9 de abril.





No documento, o Governo refere que a decisão tem como justificação fatores como a "situação epidemiológica a nível mundial", o "aumento de casos de infeção em Portugal" e a "necessidade de conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica" no país, entre outros.A medida adianta ainda que este período de encerramento nocturno até dia 9 de abril pode ser estendido em função da evoluçao da situação epidemiológica do novo coronavírus.