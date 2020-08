Derrotada pela pandemia, De Beers baixa preços dos diamantes

A maior produtora mundial do segmento avisou os clientes que está a reduzir os preços das pedras maiores em quase 10% no processo de venda que começa esta semana, de acordo com fontes não identificadas.





A unidade da Anglo American e a rival russa Alrosa tinham tentado defender o valor das joias enquanto a pandemia castigava o setor. Mas com as joalharias fechadas, os lapidadores confinados em casa e o turismo global quase parado, toda a indústria dos diamantes ficou paralisada.





No segundo trimestre, a De Beers e Alrosa venderam 130 milhões de dólares em diamantes brutos, o que compara com 2,1 mil milhões no mesmo período do ano passado.





A De Beers baixou o preço dos diamantes brutos com mais de 1 quilate, tamanho que normalmente rende uma pedra polida de 0,3 quilates, segundo as fontes.





A empresa manteve o preço das pedras mais pequenas porque a procura é muito baixa e a redução dos preços numa proporção semelhante dificilmente estimularia o interesse de mais clientes, disseram as fontes.





Antes do corte de preços, a De Beers já havia feito concessões substanciais, permitindo que os clientes cancelassem contratos e visualizassem os diamantes em locais alternativos.





Ainda assim, concorrentes mais pequenos avançaram com descontos de 25%, penalizando a quota de mercado da empresa.