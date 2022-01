Desconvocadas greves no Metro de Lisboa para segunda e quarta-feira

As greves parciais no Metropolitano de Lisboa para segunda e quarta-feira foram desconvocadas, informou este sábado a empresa.Em comunicado, o Metro de Lisboa informa que as greves parciais foram desconvocadas "após um esforço de diálogo muito significativo efetuado quer pela empresa, quer pelas associações sindicais", pelo que o serviço de exploração far-se-á com a normalidade habitual.A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) convocara greves parciais para os dias 17 e 19 de janeiro no Metro de Lisboa.Ao longo de 2021 os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa convocaram várias paralisações contra o congelamento de salários e para reivindicar progressões na carreira.