Desde 2003 muito mudou na vida do país, das empresas e das pessoas que as dirigem. E são também muitas as memórias acumuladas. Da influência familiar de Paula Amorim aos “anos de aprendizagem” de Rita Nabeiro, dos pensamentos de Pedro Soares dos Santos, que nunca antecipou liderar a Jerónimo Martins, às memórias de Helena Painhas sobre o avô paterno, passando pelos “anos magníficos” de Isabel Vaz na Luz Saúde e pelo pouco interesse de Ribeiro da Silva em emigrar. Eis as experiências e visões sobre o mundo que 19 gestores partilharam com o Negócios.

Dezanove anos revisitados por dezanove gestores









