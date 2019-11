Diamante azul vendido por 15 milhões

O diamante, com 20 quilates, foi vendido a um comprador anónimo pela britânica Petra Diamons. As ações da mineira dispararam mais de 11%.

A britânica Petra Diamonds anunciou esta sexta-feira, 15 de novembro, que vendeu um diamante azul de 20 quilates por quase 15 milhões de dólares (cerca de 13,6 milhões de euros), um encaixe crucial para a empresa que se debate com uma dívida elevada, num contexto de queda de preços dos diamantes.





De acordo com a Bloomberg, o grupo mineiro – que tem participações em oito minas na África do Sul e Tanzânia e um programa de exploração no Botswana – encontrou o diamante na sua mina de Cullinan, na África do Sul, famosa pelas suas pedras raras. Os diamantes azuis estão entre os mais raros e valiosos do mundo.