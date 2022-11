Diogo da Silveira, antigo CEO da Navigator, na direção da Savannah Resources

presidente do Conselho de Administração da Floene Energias (antiga Galp Gás Natural Distribuição), foi nomeado para a direção da

Diogo da Silveira, antigo CEO da Navigator e atualSavannah Resources, empresa europeia de desenvolvimento de lítio. Silveira assume o cargo de diretor não executivo independente a partir desta quinta-feira, informou a empresa em comunicado.O empresário passa também a integrar os Comités de Remuneração e de Auditoria e Risco."O Diogo é um líder empresarial altamente experiente com vasta experiência em Portugal e na Europa. Esperamos, em particular, aproveitar a sua experiência no setor da indústria primária, através do seu cargo anterior com o principal operador florestal português, Navigator, cujas operações enfrentam desafios de licenciamento semelhantes aos das empresas mineiras, e no sector da transição energética, através do seu papel como Presidente da Floene Energias", afirmou, em comunicado Matthew King, chairman da Savannah. "Esta nomeação reforça o nosso papel na contribuição vital de Portugal para a transição global para as energias renováveis", acrescentou.A questão da sustentabilidade é também enfatizada pelo próprio Diogo da Silveira: "Tenho a honra de contribuir para a jornada de auto-suficiência energética da Europa através do desenvolvimento dos recursos de lítio no norte de Portugal. Espero trazer conhecimentos sobre energia e mobilidade, experiência de sustentabilidade, perspetivas portuguesas e europeias ao Projeto Lítio do Barroso"."Estou realmente entusiasmado por fazer parte de um projeto de transição energética tão importante, num momento tão singular", diz ainda.Diogo da Silveira, de 61 anos, antigo parceiro da McKinsey, é atualmente presidente da Floene Energias e foi, nos últimos 20 anos, CEO de várias empresas privadas e cotadas, como a Navigator, a Açoreana Seguros, ONI telecom, Isoroy, Novis, bem como diretor executivo da Sonae Indústria, Sonaecom, ModeloContinente, Sonae Investimentos e BanifBank.