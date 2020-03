Direção-Geral de Saúde ordena cancelamento do Portugal Fashion

O Portugal Fashion, que começou esta quinta-feira e deveria durar três dias, acaba de ser cancelado por ordem da Direção-Geral de Saúde. O evento de moda estava a decorrer à porta fechada na Alfândega do Porto.

No arranque da iniciativa, a diretora, Mónica Neto, tinha dito à Lusa que a hipótese do cancelamento esteve em avaliação, mas dependia das autoridades de saúde. "Não tivemos esse aconselhamento e conseguimos assegurar aquilo que é também uma missão nossa: dar continuidade ao trabalho de promoção dentro do calendário internacional das semanas de moda".

Adiar o do Portugal Fashion, acrescentou a responsável, ia "comprometer muito a estratégia" da fileira, numa altura em que já há "muitas fábricas que começam a ser tocadas pela emergência de fechar portas". E não realizar esta edição, de 12 a 14 de março, teria também consequências para os designers nacionais.



Um dos desfiles programados para esta noite era a apresentação da coleção de Luís Onofre, que está de quarentena voluntária. O designer e presidente da associação dos industriais de calçado (Apicapps) esteve reunido com o empresário da Lusocal que está infetado com a covid-19.





Financiado pelo Portugal 2020 e organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que em fevereiro "pescou" um novo presidente na venda de peixe cru havaiano, o Portugal Fashion tinha contabilizado na última edição, realizada em outubro de 2019, cerca de 44 mil visitantes durante os quatro dias do evento.

