Diretora da Atrevia: “Prevemos investir até 5 milhões na aquisição de novas empresas em Portugal”

Em setembro passado, pouco menos de um ano após ter sido mãe pela primeira vez, Daniela Agra era nomeada diretora em Portugal da espanhola Atrevia, grupo de comunicação e assuntos corporativos, com presença própria em 16 países, que emprega mais de 600 profissionais e que tem em curso uma ambiciosa estratégia de crescimento por aquisição, tendo só este mês comprado a madrilena Ulises Comunicación e a uruguaia Nueva Comunicación.

Em entrevista ao Negócios, Daniela Agra traça o retrato e a ambição da Atrevia em Portugal.

Quanto é que a Atrevia faturou a nível global e em Portugal em 2023?

A Atrevia encerrou 2023 com uma faturação global de 43,8 milhões, esperando alcançar os 50 milhões este ano e chegar aos 100 milhões em 2028. Em Portugal, faturou 2,55 milhões de euros no ano passado, contra 2,37 milhões em 2022.

E quantas pessoas emprega?

A Atrevia é uma empresa global de comunicação e assuntos corporativos, uma das maiores na Península Ibérica. Temos escritórios próprios em 16 países e uma rede de "partners" que nos permitem oferecer uma cobertura global e total aos nossos clientes. Com mais de 500 profissionais, de 30 nacionalidades e perfis multidisciplinares, somos mais de 40 em Portugal, trabalhando em colaboração com Espanha e desenvolvendo cada vez mais projetos ibéricos.

Para chegar aos 100 milhões de faturação em 2028, a Atrevia tem em curso uma ambiciosa estratégia de crescimento por aquisição…

Acaba de fechar uma nova compra na América Latina, nomeadamente a Nueva Comunicación Uruguay, uma agência especializada em comunicação corporativa e "public affairs". A Atrevia segue à procura de novas empresas para comprar e complementar o conhecimento e/ou melhorar a sua presença em determinadas regiões. A empresa está agora mesmo a negociar com quatro empresas na América Latina, ainda que não serão todas compradas. Também estamos interessados numa empresa em Portugal.

Quanto pretendem investir em aquisições em Portugal e qual o perfil das empresas a comprar?

Temos estado atentos a todas as oportunidades que possam surgir. No caso de Portugal em específico, olhamos mais para o potencial de uma dada empresa do que, propriamente, para a sua localização geográfica, porque já temos assegurada uma cobertura nacional e estamos capacitados para apoiar clientes em qualquer região.

Acreditamos que os próximos três anos serão de boas novidades e que aumentaremos a nossa dimensão e atuação em Portugal. A Atrevia prevê assim investir até cinco milhões de euros, valor que nos parece interessante para o almejado e alinhado com o nosso plano estratégico.

Que análise faz ao momento do setor em Portugal?

Acho que o setor da comunicação se prepara para enfrentar desafios nunca vistos, pelo que vamos ter de avançar com ainda mais força. Primeiro, pelo "shift" a que já estamos a assistir nesta era de inteligência artificial. Um dos nossos pilares é a comunicação responsável e é precisamente a partir daí que considero que o setor deve liderar o combate à desinformação, porque tem sido esse esforço um dos nossos principais contributos para a sociedade.

Num segundo ponto, a sustentabilidade, claro. Será uma exigência para as organizações comunicar o que estão a fazer a este nível e também aí toda a indústria pode ser uma peça essencial na luta por uma posição transparente, próxima e empática das empresas.

A Daniela Agra assumiu a liderança da Atrevia Portugal, em setembro passado, menos de um ano após ter sido mãe pela primeira vez…

Diretora da Atrevia Portugal, apoiando diretamente no desenvolvimento do negócio e na elaboração de equipas multidisciplinares, ao qual juntei recentemente o maior desafio da minha vida, a maternidade, tendo a felicidade de poder dizer que ambos me completam e me impulsionam para uma autossuperação diária.

Há mais de uma década que desempenho cargos de liderança na Atrevia. Após uma breve aventura no jornalismo, embarquei no mundo da comunicação corporativa em 2008, apoiando a agência praticamente no início da abertura do seu novo escritório, focado no estabelecimento da marca na região Norte do país.

Em 2013, aceitei o desafio de atravessar o Atlântico, pela primeira vez, rumo ao Brasil, para liderar a Atrevia - aí, num mercado totalmente distinto e com objetivos únicos, através de consultoria estratégica, desenvolvimento de negócio e disseminação da agência.

Ao longo destes anos e sempre com os olhos postos no futuro, tive a oportunidade de contribuir de forma direta e indireta para o apoio de centenas de empresas de diversos setores de atividade, em mais de 20 áreas de especialização, estando agora focada no projeto de inovação e crescimento em Portugal.