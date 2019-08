Dona da bolsa de Londres compra Refinitiv por 27 mil milhões de dólares

O London Stock Exchange Group vai comprar a antiga unidade de Financial & Risk da Thomson Reuters por 27 mil milhões de dólares, um negócio que deverá estar concluído no segundo semestre de 2020.

O London Stock Exchange Group anunciou esta quinta-feira, 1 de agosto, que chegou a acordo para comprar a Refinitiv, fornecedora de dados e infraestrutura para os mercados financeiros, por 27 mil milhões de dólares (cerca de 24,2 mil milhões de euros).





Esta aquisição, que deverá estar concluída no segundo semestre de 2020, "criará uma empresa com escala global e diversificação geográfica em mercados chave incluindo a América do Norte, mercados emergentes de rápido crescimento e Ásia", afirmou o CEO do London Stock Exchange Group, David Schwimmer, citado pela Bloomberg.