Bolsa de Hong Kong oferece 30 mil milhões para comprar a bolsa de Londres

A Hong Kong Exchanges and Clearing fez uma oferta para comprar a London Stock Exchange Group, avaliando a par inglesa em 29,6 mil milhões de libras (33,2 mil milhões de euros), avança a Bloomberg.





"Juntar a HKEX e a LSEG vai redefinir os mercados de capital globais nas próximas décadas", declarou o CEO da bolsa de Hong Kong, Charles Li, através de um comunicado lançado esta quarta-feira, 11 de setembro.





A oferta sobre a bolsa de Londres surge apenas algumas semanas após o LSEG ter anunciado que chegou a acordo para outra aquisição: ofereceu cerca de 24,2 mil milhões de euros pela fornecedora de dados e infraestrutura para os mercados financeiros Refinitiv.





Esta aquisição, que deverá estar concluída no segundo semestre de 2020, "criará uma empresa com escala global e diversificação geográfica em mercados chave incluindo a América do Norte, mercados emergentes de rápido crescimento e Ásia", afirmou na altura o CEO do London Stock Exchange Group, David Schwimmer, citado pela Bloomberg.