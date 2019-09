Bolsa de Londres rejeita oferta de compra de Hong Kong

O London Stock Exchange Group (LSEG) rejeitou formalmente a proposta de aquisição que foi avançada pela rival asiática Hong Kong Exchanges & Clearing, no valor de 29,6 mil milhões de libras (cerca de 33,2 mil milhões de euros). A justificação apontada são as "falhas fundamentais" detetadas na proposta.





De acordo com a administração do LSEG, a proposta que chegou de Hong Kong tinha problemas de "estratégia, concretização, o modelo em consideração e o valor".





O Governo britânico, que tem o poder de vetar o acordo se invocar motivos de interesse público, sublinhou que a bolsa de Londres é uma "parte crítica do sistema financeiro" e, como tal, iria escrutinar os detalhes da eventual opeação.





O LSEG aproveitou o momento de comunicação para avançar que a compra da Refinitiv, pela qual ofereceu cerca de 24,2 mil milhões de euros anteriormente à abordagem de Hong Kong, "continuam a ver bons progressos". Uma das condições da gigante asiática para avançar com a compra do LSEG seria que os planos de aquisição desta fornecedora de dados para os mercados financeiros não se concretizasse.





Esta aquisição, que deverá estar concluída no segundo semestre de 2020, "criará uma empresa com escala global e diversificação geográfica em mercados chave incluindo a América do Norte, mercados emergentes de rápido crescimento e Ásia", afirmou na altura o CEO do London Stock Exchange Group, David Schwimmer, citado pela Bloomberg.





As ações do LSEG seguem a somar mais de 1%, tendo já roçado a fasquia dos 2% durante a sessão. Na quarta-feira, quando foram divulgadas as intenções de Hong Kong, os títulos da homóloga londrina chegaram a disparar mais de 16%.