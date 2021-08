Dona de shoppings exige oito milhões ao Estado

A gestora de centros comerciais Klépierre apresentou três ações administrativas contra o Estado português, no valor total de oito milhões de euros. Em causa está a lei que, no ano passado, isentou os lojistas do pagamento da componente fixa das rendas dos shoppings.

