Dona do Minipreço aumenta vendas em Portugal até junho

O grupo espanhol Dia fechou o segundo trimestre com um aumento das vendas líquidas em Portugal de 8,3%. A empresa que opera os supermercados Minipreço faturou 160,3 milhões de euros, mais 12 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.



Em termos das vendas comparáveis, estas cresceram 9,2% até junho, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira. A empresa destaca os "resultados positivos" obtidos numa base comparável e que resultam das "medidas de transformação locais implementadas, entre as quais se incluem o aumento da frequência de entrega de mercadoria com o objetivo de melhorar a oferta de frescos e os esforços continuados na renovação de lojas".



Já no total do grupo, as vendas líquidas cresceram 6,3% para 1.819,2 milhões de euros, enquanto as vendas comparáveis avançaram 14,9% no segundo trimestre, em comparação com o período homólogo.



"Os nossos resultados correspondentes ao segundo trimestre refletem os progressos levados a cabo no último ano, com um incremento nas vendas líquidas apesar de contarmos com um menor número de lojas, assim como vendas comparáveis (Like-for-Like) positivas em todos os países pela primeira vez desde o último trimestre de 2016", afirma Stephan DuCharme, CEO do grupo, no comunicado.



Além de Portugal, o DIA também registou um aumento das vendas líquidas em Espanha (+15,9%), isto depois de "diminuídas as restrições de confinamento". Por outro lado, as vendas comparáveis avançaram 20%, um desempenho "sustentado no aumento da cesta média e nas iniciativas de transformação nas quais se incluem a melhoria das operações na cadeia de abastecimento e lojas para potenciar a oferta de frescos", diz a empresa.



Já nos outros mercados - Brasil e Argentina - registou-se uma descida das vendas líquidas de 10,3% e de 16,4%, respetivamente. As vendas comparáveis seguiram em sentido contrário, ao crescerem 14,7% e 4%, respetivamente.