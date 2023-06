Dona dos ovos Matinados “produz” recorde de vendas

As vendas da Companhia Avícola do Centro (CAC), que detém uma quota de mercado na ordem dos 40%, superaram a fasquia dos 122 milhões de euros no ano passado. Investimento da empresa subiu 66% para 10 milhões.

