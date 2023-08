Dourogás alia-se à Leroy Merlin para testar biometano em pesados de mercadorias

A Dourogás anunciou esta terça-feira uma parceria com a Leroy Merlin para levar a cabo um projeto piloto de três meses, de âmbito nacional, entre setembro e dezembro de 2023, para testar a utilização de biometano em veículos pesados de mercadoriasCada viatura abastecida pela Dourogás com biometano fará uma média mensal de aproximadamente 5.000 quilómetros. O objetivo das duas empresas é evitar, durante os três meses desta fase piloto, a emissão de mais de 10 toneladas de CO2, por comparação com as alternativas de origem fóssil."Dado o contexto que atravessamos atualmente, é imperativa a transição energética no setor da mobilidade, sobretudo, a pesada. O biometano representa uma oportunidade para descarbonizar a economia, a indústria e o setor da mobilidade. Reiteramos o compromisso nesta solução, estabelecendo parcerias com mais empresas e ampliando o leque de soluções para uma mobilidade profissional mais limpa", refere João Filipe Jesus, Diretor Executivo da Dourogás.De acordo com a Dourogás, as viaturas movidas atualmente a gás natural líquido (GNL) e gás natural comprimido (GNC) "são inteiramente compatíveis com a utilização de biometano".A empresa garante que a atual estrutura de fornecimento de gás natural veicular (GNV) é compatível com abastecimento seguro de biometano, sendo que do lado das empresas transportadoras não há necessidade de investimentos adicionais, nem de renovação da frota.Neste momento, já existem mais de 4.000 pontos de enchimento de GNV na Europa, sendo que Portugal conta com 15, de norte a sul do país. Qualquer um dos pontos de abastecimento da rede Dourogás está capacitado para permitir o abastecimento de biometano.