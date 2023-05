Dourogás importa 1 GWh de biometano para injetar na rede de gás em Portugal

Leia Também Dourogás compra produção anual de 40 toneladas à Fusion Fuel

O CEO da Dourogás, Nuno Moreira, anunciou esta quinta-feira que a empresa injetou no final do mês de março 1 GWh de biometano importado na rede de gás da REN, tendo este gás renovável entrado no país através da interligação com Espanha.Ao Negócios, Nuno Moreira confirmou que já no próximo mês de junho, e ao longo de todo o ano de 2023, a Dourogás fará novas importações de biometano com origem em fornecedores europeus. "Vamos fazer mais importações. Já em junho importaremos volumes maiores, para chegarmos aos 100% até ao final do ano. A meta da empresa passa por até ao final do ano ter toda a sua operação na área da mobilidade (autocarros e camiões) com 100% de gás renovável."Tornámos realidade a injeção em larga escala de gases renováveis na rede de gás no dia 30 de março. É um marco histórico. No segundo semestre vamos injetar uma quantidade ainda maior", disse Nuno Moreira no arranque da conferência Lisbon Green Gas Summit, em Lisboa, organizada pela Dourogás.E acrescentou ainda: "A Dourogás abastece mais de 1000 camiões todos os dias. Naquele dia todos esses camiões já foram abastecidos com gás renovável". O biometano importado pela empresa teve como origem Espanha e outros países Europeus. "Estamos a estufar várias possibilidades e fornecedores e procuraremos sempre os mais competitivos. Na Dinamareca, por exemplo, 40% do gás usado no país é biometano", disse o responsável, acrescentando que "em termos de preço, é semelhante importar ou produzir cá este gás renovável. "Importámos biometano para garantir que os nossos clientes têm essa opção".Neste momento a empresa já produz biometano em dois projetos em Portugal: em Mirandela (desde há um ano) e em na ETAR de Frielas, Loures, com a injeção do gás renovável ali produzido na rede projetada para breve. Ambas as unidades têm uma produção anual combinada de 30 GWh.Na calha, para arrancar em 2024 e nos anos seguintes, a Dourogás tem mais seis projetos de biometano planeados para entrar em produção. "Estamos a desenvolver outros projetos e esperamos que eles vejam a luz do dia nos próximos dois anos. Os primeiros já em 2024, para que o biometano possa ser a solução da mobilidade pesada. Os transportadores querem ter uma solução para saber qual é o camião que vão comprar a seguir", disse o CEO da Dourogás.Nuno Moreira frisou que, "independentemente de lutarmos muito para produzir biometano em Portugal, temos uma obrigação para com os nossos clientes de lhes dar uma alternativa sustentável para a mobilidade, para que possam dizer que usam combustíveis com vista a um consumo descarbonizado".Nuno Moreira anunciou também que a empresa irá instalar em Mangualde uma "fábrica de dimensões assinaláveis" para a produção de metanol verde, em consórcio com empresas como a Capwatt, da Sonae, a Efacec, entre outras. Desta unidade de produção o metanol seguirá então "por ferrovia até ao porto de Leixões para abastecer navios"."Não tenho dúvidas que o metanol será o combustível predileto do setor marítimo", disse Nuno Moreira.