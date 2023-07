Repsol já vende combustível 100% renovável em Portugal, quer chegar a 10 bombas este ano

Leia Também Ryanair assina acordo com Repsol para fornecimento de combustível sustentável

A Repsol deu início esta sexta-feira à comercializaçãode combustível 100% renovável para frotas empresariais nas autoestradas portuguesas, nas Áreas de Serviço de Vila Nova de Gaia (sentido Sul-Norte) e Antuã (sentido Norte-Sul), três meses depois de ter iniciado o projeto-piloto na Estação de Serviço de Alcochete, informou a empresa em comunicado.Este diesel renovável é produzido a partir de resíduos orgânicos e tem zero emissões líquidas durante a sua utilização, refere ainda a petrolífera. O objetivo é chegar ao final de 2023 com este combustível disponível em 10 estações de serviço em Portugal e 50 na Península Ibérica.Desde o passado mês de abril que a Repsol tem a decorrer uma fase de testes com este tipo de combustível descarbonizado na Estação de Serviço de Alcochete, com 54 veículos de frotas de distribuição nacionais, em colaboração com empresas como a Coca-Cola, DPD, Elis e Lidl, e operadores logísticos como a Atlantic Cargo, Havi, Transportes J. Amaral e Transportes Florêncio Silva. Juntaram-se também ao projeto a ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, a CP Comboios de Portugal e a empresa de Transportes Paulo Duarte.De acordo com a petrolífera espanhola com presença em Portugal, desde abril cada camião abastecido com biocombustível avançado produzido a partir de resíduos evitou a emissão de 150 toneladas de CO2 equivalente por ano. Para Armando Oliveira, administrador-delegado da Repsol Portuguesa, "mais do que um novo combustível, este é um ponto de viragem na mobilidade e mais um passo no caminho da descarbonização do transporte, não só rodoviário, mas também ferroviário, marítimo e aéreo"."Os combustíveis renováveis são uma solução complementar à mobilidade elétrica, que permite começar, desde já, a reduzir as emissões dos transportes, sobretudo em setores onde a eletrificação não é uma solução viável, a curto ou médio prazo, como é o caso do transporte rodoviário pesado. Os combustíveis 100% renováveis são uma alternativa real para os portugueses e um contributo efetivo e imediato para o combate às alterações climáticas", disse por seu lado Nuno Soares, responsável de Combustíveis Renováveis na Repsol Portuguesa.