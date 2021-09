DPD investe em cacifos inteligentes com a compra de 25% da PUDO

A DPD comprou 25% do capital da PUDO, em Portugal, para reforçar a sua aposta nas entregas de encomendas em cacifos. O valor do negócio não foi revelado. Em comunicado, a empresa indica que o acordo está alinhado com "o seu compromisso de continuar a desenvolver soluções para as entregas online, nomeadamente, desenvolvendo a sua rede de pontos para entregas fora de casa".



A PUDO, sigla para "Pick up, Drop off", faz parte do grupo suíço Kern AG, que atua na área da logística. Fundada em Espanha em 2015, fornece soluções de base tecnológica para a recolha e entrega de encomendas, em cacifos inteligentes. É atualmente líder no setor, no mercado ibérico, e em Portugal tem também uma parceria com os CTT.



"A solução de lockers como pontos de entrega alternativa das compras de e-commerce está numa fase ainda muito precoce de desenvolvimento em Portugal mas ganhou um interesse crescente e até exponencial nos últimos meses", indica Olivier Establet, CEO da DPD na comunicação enviada às redações. "A PUDO foi a primeira empresa que apostou nesta solução em Portugal e detêm claramente a maior rede nacional, com vários marcas internacionais e nacionais como clientes. Com esta aposta, a DPD assegura um acesso à maior rede de lockers em Portugal e desta forma lidera este movimento inovador no nosso país."



A DPD prevê chegar aos 250 cacifos e duplicar o número de lojas Pickup, para mais de 1.500 pontos de recolha, até 2022.