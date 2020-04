O Hotel dos Reis, a abrir na segunda metade deste ano, terá uma área bruta que ultrapassa os três mil metros quadrados, distribuída por sete pisos, a que se juntam mais dois subterrâneos destinados a áreas técnicas e salas de reunião. No total, terá 54 quartos.



Com assinatura do gabinete NLA - Nuno Leónidas Arquitecto, a construção do Hotel dos Reis implicará a demolição do edifício, mantendo-se as fachadas, "no sentido de preservar a identidade do edificado daquela zona lisboeta", com a decoração a levar a assinatura do atelier de Nini Andrade Silva, avança a DST, em comunicado.



Nesta empreitada de reabilitação, que conta com a intervenção de três empresas do grupo DST (a construtora DST, a DTE e a Tconcrete), "identificam-se como principais dificuldades a demolição da totalidade do edifício e escavação das caves, pelo que está prevista uma estrutura de contenção periférica em ‘Muro do tipo Berlim’, mantendo desta forma a fachada principal do edifício, que se encontra contida através de uma estrutura em perfis metálicos suportada em três torres localizadas no interior do edifício", relata o grupo de Braga.



"A proximidade dos edifícios vizinhos, da estação de Metro do Intendente e da catenária do elétrico constituem também algumas das maiores condicionantes à execução da empreitada", acrescenta.



"É com particular satisfação que vejo o DSTGroup ser cada vez mais chamado a intervir e a ser envolvido nos processos de revitalização urbana e nas oportunidades de reabilitação do edificado", afirma José Teixeira, presidente do grupo.



Em janeiro passado, aquando da inauguração do Madalena Beautique Hotel, os responsáveis do grupo The Beautique Hotels avançaram que, depois do Hotel dos Reis, seguir-se-ia a expansão do hotel WC, de 41 quartos para 83, resultante da recuperação de um edifício contíguo ao do hotel, na Avenida Almirante Reis, e o lançamento de dois novos projetos em Lisboa e o primeiro fora da capital, no Porto.

O grupo The Beautique Hotels, que detém três hotéis em Lisboa – na Praça da Figueira, na Rua da Madalena e na Avenida Almirante Reis -, vai investir 15 milhões de euros na abertura da sua quarta unidade na capital portuguesa.A nascer no quarteirão da Avenida Almirante Reis e da Rua Maria Andrade, a construção do Hotel dos Reis foi adjudicada ao grupo bracarense DST por 5,4 milhões de euros.