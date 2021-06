Duelo luso-africano pela compra do último Dolce Vita em Portugal

A dona da Malo Clinic e o empresário suazi que comprou o atual Vida Ovar voltam à carga no Dolce Vita Miraflores, com a “private equity” Atena a oferecer 2,8 milhões de euros, mais 400 mil euros do que o seu concorrente, por um “shopping” posto à venda por 5,3 milhões.

