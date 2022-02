Edifício do Continente de Setúbal vendido por 10,2 milhões de euros

O grupo de investidores americano Principal comprou por 10,2 milhões de euros o edifício onde funciona o supermercado Continente em Setúbal. O negócio foi concretizado através da Principal Real Estate e prevê um arrendamento com o prazo de 15 anos à Sonae, para usar o edifício que conta com uma área de 2,700 m2. No mesmo edifício ao lado do supermercado – localizado na zona nobre da cidade – funciona um restaurante McDonald’s.



Em menos de uma semana esta é o segundo investimento da Principal em Portugal, sendo que há dias adquiriram por 45 milhões de euros o edifício de escritórios D. Luís, em Lisboa.



O imóvel de retalho vai fazer parte do Fundo "Principal European Durable Income Fund" (PEDIF), que foi criado para investimentos em imobiliário com contratos de arrendamento longos, sobretudo em imobiliário comercial prevendo contratos de arrendamento acima de 14 anos. O investimento realizado através deste fundo foi sobretudo na Alemanha, França e Benelux.



Robert Leadbetter, Gestor do Fundo Principal European Durable Income Fund, diz que o imobiliário de retalho alimentar tem vindo a ganhar destaque durante a pandemia. Através destes negócios, os investidores conseguem "rendimento proveniente de arrendamento indexado à inflação, estável, tipicamente de longo-prazo, suportado pela performance robusta dos principais inquilinos de retalho", sobretudo numa altura em que o atual cenário económico prevê uma subida na taxa de inflação e taxas de juro crescentes.