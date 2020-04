EDP e Santander apelam à união e ao fim da burocracia de Bruxelas

António Mexia garante que a elétrica tem liquidez para enfrentar a crise da covid-19, tendo até já 60% do financiamento garantido para 2021. Já o CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, deixa o pedido à Comissão Europeia para acabar com as burocracias na provação das linhas de crédito.