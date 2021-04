EDP Ventures quer investir 10 milhões em 'startups' portuguesas

"Através do EDP Cleantech FCR, um fundo criado especificamente para o mercado português, a EDP tem 10 milhões de euros para investir em 'startups' baseadas em Portugal", informou a energética, em comunicado.O objetivo é apoiar 'startups' que demonstrem "potencial de acrescentar valor e revolucionar áreas como as energias limpas, redes inteligentes, eficiência energética, mobilidade elétrica, soluções de armazenamento de energia, cibersegurança, inteligência artificial", entre outras.Com equipas de investimento em Portugal, Espanha, e Brasil, a EDP Ventures investe globalmente em 'startups' em fase inicial ('early stage'), nomeadamente 'Seed' e 'Series A', contando atualmente com 32 participadas na Europa, Estados Unidos, Brasil, Israel e Bangladesh.Com cerca de 70 milhões de euros para investimento, dos quais 40 milhões já investidos, a EDP Ventures procura empresas que possam acrescentar valor estratégico às diversas unidades de negócio do grupo EDP, participando sempre com 'tickets' minoritários, entre os 500 mil euros e os dois milhões de euros.A EDP Ventures tem participações em empresas como a Feedzai, DefinedCrowd, Loqr, Probely, Drivit (recentemente adquirida pela seguradora Zego), entre outras.