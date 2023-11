Eduardo Farinha Pereira: “As pessoas seguradas cresceram 66%”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Qual a motivação para a criação dos portais?

Tem muito a ver com a dimensão. Há crescimentos brutais. De 2012 para 2022, os prémios de produção mais do que duplicaram. Há um aumento das pessoas seguras nesse período de 66%. O seguro de saúde está ao nível do seguro automóvel, o que há uns anos era impensável.